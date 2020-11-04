Обновленный Kia Picanto для России: раскрыта гамма двигателей

Фотографий интерьера обновлённого Picanto для России нет, но можно ожидать, что малолитражка получит новую мультимедиасистему с 8-дюймовым тачскрином и модернизированную приборную панель с 4,2-дюймовым экраном бортового компьютера. Сокращения линейки комплектаций не предвидится: у нас Picanto будет продаваться и в обычной версии, и с «вседорожным» пакетом X-Line, и со «спортивным» декором GT Line.