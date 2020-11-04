Обновленный Kia Picanto для России: раскрыта гамма двигателей

Из сертификата Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) следует, что после рестайлинга Kia Picanto сохранит старые силовые агрегаты.
Газовый двигатель, 100-сильная «турботройка» 1.0 и «робот» в нашей стране не появятся: малолитражку продолжат продавать с атмосферными моторами 1,0 литра (67 сил, 95 Нм) и 1,25 литра (84 силы, 122 Нм). Трёхцилиндровый двигатель будет сочетаться с 5-скоростной «механикой», более мощная «четвёрка» — и с «механикой», и с 4-диапазонным «автоматом».
Интерьер обновлённого Kia Picanto GT Line
Фотографий интерьера обновлённого Picanto для России нет, но можно ожидать, что малолитражка получит новую мультимедиасистему с 8-дюймовым тачскрином и модернизированную приборную панель с 4,2-дюймовым экраном бортового компьютера. Сокращения линейки комплектаций не предвидится: у нас Picanto будет продаваться и в обычной версии, и с «вседорожным» пакетом X-Line, и со «спортивным» декором GT Line.
Сроки выхода обновлённого Kia Picanto на российский рынок не объявлены. Цены также пока держатся в секрете, но заметное удорожание маловероятно, ведь малолитражка стоит сравнимо с семейством Kia Rio. Базовый дорестайлинговый Kia Picanto обойдётся в 740 тысяч рублей, а за топ-версию GT Line придётся заплатить 1 миллион 45 тысяч рублей.