Школьница сделала скульптуру пикапа Chevrolet из мусора

Первым делом Хейден нарисовала чертеж будущей скульптуры. Затем из металлических прутков сварила кузов пикапа, а из пластин изготовила кабину, внешние панели и бамперы. Не остался без внимания и салон: там есть передняя панель, сиденья, руль, педали и даже приборы. Уже готовый пикап установили на постамент, где с помощью расплавленного металла сымитировали грязь или воду.