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18:05

Школьница сделала скульптуру пикапа Chevrolet из мусора

На ее создание потратили 100 часов

Алексей Носаченко
Старшеклассница Захра Хейден выставила на конкурс Skills USA скульптуру пикапа Chevrolet, сделанную из металлических прутков — мусора, найденного в школе. Хейден потратила 100 часов на ее создание и надеялась получить первое место, однако из-за правил соревнований жюри присудило ей только второе.

Первым делом Хейден нарисовала чертеж будущей скульптуры. Затем из металлических прутков сварила кузов пикапа, а из пластин изготовила кабину, внешние панели и бамперы. Не остался без внимания и салон: там есть передняя панель, сиденья, руль, педали и даже приборы. Уже готовый пикап установили на постамент, где с помощью расплавленного металла сымитировали грязь или воду.

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Хейден не скрывает, что планировала занять первое место и попасть в финал конкурса. Однако из-за правил, не разрешающих использовать товарные знаки, в данном случае логотип Chevrolet, жюри пришлось снять 50 баллов, и в итоге работа Хейден стала второй.