Стало известно, когда УАЗ Пикап получит «автомат»

По собственной информации «Мотора», с января по октябрь 2019 года в России было продано 10,9 тысячи экземпляров Patriot и 2,9 тысячи пикапов. Всего за десять месяцев дилеры бренда реализовали более 30,2 тысячи новых автомобилей, что три процента меньше, чем за аналогичный период 2018 года.