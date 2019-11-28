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15:12

Стало известно, когда УАЗ Пикап получит «автомат»

Пикап с новой коробкой – не единственная новинка, которую готовит Ульяновский автозавод

UAZ Pickup
Лиза Будрина
УАЗ подтвердил, что «Пикап» обзаведется версией с автоматической трансмиссией следом за Patriot, и произойдет это уже в апреле 2020 года. Как выяснил «Автостат», в следующем году, помимо новой модификации пикапа, на рынке появятся еще несколько спецверсий существующих моделей.

Продажи Patriot с новой трансмиссией начались 1 октября – цены на такой внедорожник варьируются от 1,034 миллиона до 1,268 миллиона рублей. Модель оснащается шестидиапазонной гидромеханической коробкой GM 6L50 французской компании Punch Powerglide, которая работает в тандеме с мотором ЗМЗ Про с новой системой охлаждения. Объем двигателя составляет 2,7 литра, а отдача – 150 лошадиных сил.

Punch Powerglide 6L50

Аналогичную установку получит и УАЗ Pickup. Вероятно, прибавка к стоимости будет сравнима с Patriot и составит около 100 тысяч рублей.

По собственной информации «Мотора», с января по октябрь 2019 года в России было продано 10,9 тысячи экземпляров Patriot и 2,9 тысячи пикапов. Всего за десять месяцев дилеры бренда реализовали более 30,2 тысячи новых автомобилей, что три процента меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Источник: Автостат