Опубликовано 31 марта 2026, 15:511 мин.
Пикап Foton Tunland G7 подешевеет из-за новой коробки передач
Foton расширяет российскую гамму версий пикапа Tunland G7. Бензиновая модификация оснащается двигателем объёмом 2,4 литра, чья мощность составляет 211 л.с., а крутящий момент — 340 Н·м. С этим агрегатом теперь будет доступна 6-ступенчатая механическая коробка передач. Старт продаж, как выяснил журнал Motor, запланирован на апрель этого года. Рекомендованная розничная цена составит от 3,2 млн рублей.
© Foton
О расширении гаммы и сроках старта продаж объявил официальный дистрибьютор китайской марки — АО «МБ Рус». На Foton Tunland G7 дают гарантию 3 года или 150 тысяч километров.
Прежде бензиновый вариант комплектовался строго классическим 8-диапазонным автоматом: стоимость этого исполнения составляет 3,25 млн рублей, то есть выбор «механики» позволит сэкономить 50 тыс. рублей.
Габариты модели — 5340×1940×1870, а размеры грузового отсека — 1520×1580×440. Показатели грузоподъёмности новинки будут раскрыты позднее. Но двухпедальная машина способна перевезти 875 кг.
