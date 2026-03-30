Опубликовано 30 марта 2026, 08:59
Пикап JAC T8 Pro покинет российский рынок
JAC свернет продажи пикапов T8 Pro на российском рынке. Согласно данным аналитического агентства «Автостат Инфо», которые изучили эксперты телеграм-канала «Китайские автомобили», продажи модели в 2026 году снизились до штучных значений.
© JAC
В январе на учет было поставлено всего 8 экземпляров JAC T8 Pro, в феврале — еще 9 автомобилей, сообщает канал.
На популярных онлайн-площадках по продаже автомобилей сейчас можно найти лишь одно объявление о продаже нового T8 Pro. При этом на смену уходящей модели в России пришел локализованный пикап Sollers ST8, который фактически является ее преемником. За первые два месяца 2026 года россияне зарегистрировали 68 таких машин.
Таким образом, присутствие JAC T8 Pro на российском рынке подходит к концу, уступая место технически близкому, но уже выпускаемому в России автомобилю.
