Пикап JAC T8 Pro покинет российский рынок

В январе на учет было поставлено всего 8 экземпляров JAC T8 Pro, в феврале — еще 9 автомобилей, сообщает канал.

На популярных онлайн-площадках по продаже автомобилей сейчас можно найти лишь одно объявление о продаже нового T8 Pro. При этом на смену уходящей модели в России пришел локализованный пикап Sollers ST8, который фактически является ее преемником. За первые два месяца 2026 года россияне зарегистрировали 68 таких машин.

Таким образом, присутствие JAC T8 Pro на российском рынке подходит к концу, уступая место технически близкому, но уже выпускаемому в России автомобилю.

