Стали известны сроки появления в России обновленного Honda Pilot

Рестайлинговый Honda Pilot для американского рынка представили летом этого года. Кроссовер получил подкорректированную внешность, расширенное стандартное и опциональное оснащение. Так, модель можно отличить по новым бамперам, решетке радиатора, многосекционной светодиодной головной оптике, как у Civic, и задним фонарями с другим рисунком.
Машины для рынка США оснащаются 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 284 лошадиные силы и 355 Нм крутящего момента. В зависимости от комплектации агрегат сочетается с шести- или девятидиапазоным «автоматом», для которого переписали программу управления. Привод может передним или полным i-VTM4 с динамическим распределением момента между осями и задними колесами.
Дорестайлинговый «Пилот» доступен в России по цене от 2 999 900 рублей. Кроссовер предлагается только с полным приводом и восьмиместным салоном, хотя в США на второй ряд можно установить два раздельных капитанских кресла. Российский Honda Pilot оснащается двигателем 3.0 V6 мощностью 249 сил (294 Нм), а также шестидиапазонным «автоматом».