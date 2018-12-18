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13:33

Стали известны сроки появления в России обновленного Honda Pilot

Восьмиместный кроссовер получит новую внешность и оснащение

Компания Honda решила привезти в Россию обновленный Pilot. Продажи кроссовера начнутся весной следующего года. Об этом «Мотору» сообщили в представительстве марки.

Рестайлинговый Honda Pilot для американского рынка представили летом этого года. Кроссовер получил подкорректированную внешность, расширенное стандартное и опциональное оснащение. Так, модель можно отличить по новым бамперам, решетке радиатора, многосекционной светодиодной головной оптике, как у Civic, и задним фонарями с другим рисунком.

Подробностей о машинах в российской спецификации пока нет. Вероятно, внешне они не будут отличаться от кроссоверов для американского рынка. Вопросов к технической начинке больше.

Машины для рынка США оснащаются 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 284 лошадиные силы и 355 Нм крутящего момента. В зависимости от комплектации агрегат сочетается с шести- или девятидиапазоным «автоматом», для которого переписали программу управления. Привод может передним или полным i-VTM4 с динамическим распределением момента между осями и задними колесами.

Дорестайлинговый «Пилот» доступен в России по цене от 2 999 900 рублей. Кроссовер предлагается только с полным приводом и восьмиместным салоном, хотя в США на второй ряд можно установить два раздельных капитанских кресла. Российский Honda Pilot оснащается двигателем 3.0 V6 мощностью 249 сил (294 Нм), а также шестидиапазонным «автоматом».

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