Стали известны сроки появления в России обновленного Honda Pilot

Дорестайлинговый «Пилот» доступен в России по цене от 2 999 900 рублей. Кроссовер предлагается только с полным приводом и восьмиместным салоном, хотя в США на второй ряд можно установить два раздельных капитанских кресла. Российский Honda Pilot оснащается двигателем 3.0 V6 мощностью 249 сил (294 Нм), а также шестидиапазонным «автоматом».