Pininfarina выпустила инновационный шлем с водяным охлаждением

Pininfarina собирается вывести на рынок семь версий новых шлемов, различающихся уровнем сертификации и материалами изготовления. Пока представлены два варианта с максимальной степенью защиты: один предназначен для гонок «формульных» чемпионатов с открытыми колёсами и соответствует наиболее жёстким стандартам безопасности FIA 8860 (2018) и Advanced Ballistic Protection (ABP), другой создан для пилотов на машинах с закрытыми кокпитами и может применяться в чемпионатах класса Gran Turismo.
Разработчики шлема с водяным охлаждением подчёркивают, что новая технология позволит создать комфортные условия для гонщиков и снизить нагрузку на голову, что позволит спортсменам сосредоточиться на пилотировании. Кроме того, шлемы новой линейки могут быть оснащены встроенной трубкой подачи питьевой воды, а также аудиосистемой с микрофоном и динамиками с функцией шумоподавления.
Специалисты Pinifarina добавляют, что новая линейка шлемов отличается аэродинамическим корпусом, малым весом и более удобными точками крепления системы защиты шеи и головы HANS. Точная масса не называется. Актуальные шлемы пилотов Формулы-1 весят чуть больше одного килограмма.
Известно, что цена инновационных шлемов будет варьироваться в пределах от 1200 до 5000 долларов в зависимости от уровня защиты и используемых материалов. Полный прайс-лист планируется опубликовать весной 2020 года перед стартом нового автоспортивного сезона.