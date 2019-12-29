Pininfarina выпустила инновационный шлем с водяным охлаждением

Pininfarina собирается вывести на рынок семь версий новых шлемов, различающихся уровнем сертификации и материалами изготовления. Пока представлены два варианта с максимальной степенью защиты: один предназначен для гонок «формульных» чемпионатов с открытыми колёсами и соответствует наиболее жёстким стандартам безопасности FIA 8860 (2018) и Advanced Ballistic Protection (ABP), другой создан для пилотов на машинах с закрытыми кокпитами и может применяться в чемпионатах класса Gran Turismo.

Разработчики шлема с водяным охлаждением подчёркивают, что новая технология позволит создать комфортные условия для гонщиков и снизить нагрузку на голову, что позволит спортсменам сосредоточиться на пилотировании. Кроме того, шлемы новой линейки могут быть оснащены встроенной трубкой подачи питьевой воды, а также аудиосистемой с микрофоном и динамиками с функцией шумоподавления.