В Женеве дебютирует концептуальное купе Pininfarina

Ателье Pininfarina и гонконгская компания Hybrid Kinetic Group представят на Женевском автосалоне новый концепт-кар — электрический гранд-турер HK GT. По словам создателей, в машине сочетаются «стилистическое исследование и экологическая стабильность». Большие никакой информации об электрокупе нет.

Сотрудничество Hybrid Kinetic Group и Pininfarina началось с создания концептуального седана H600. Мировая премьера автомобиля состоялась в Женеве весной прошлого года. H600 оснастили двумя электромоторами и микротурбогенератором, который отвечает за подзарядку «супербатареи». Мощность силовой установки — 800 лошадиных сил.

Другими особенностями концепта стали «распашные» задние двери, мультимедийный комплекс с дисплеями для первого и второго ряда сидений, а также полностью цифровая приборная панель.

Позже на базе H600 был разработан кроссовер K550 (K750 в семиместном исполнении). Машина получала такую же силовую установку, как у седана. При полностью заряженных батареях K550 способен проезжать до 1000 километров.

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