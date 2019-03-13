Pininfarina нарисовала новую «Карму»

Никаких подробностей о шоу-каре не сообщается. По слухам, это будет электрический кроссовер, демонстрирующий дизайн будущей серийной модели. На единственном снимке видно, что концепт получит очень узкую оптику и внушительного размера воздухозаборники, предназначенные, вероятно, для охлаждения расположенной под полом батареи.