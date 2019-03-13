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14:13

Pininfarina нарисовала новую «Карму»

В Шанхае дебютирует концепт электрического кроссовера из Калифорнии

Калифорнийский производитель электрокаров и гибридов Karma Automotive показал первое изображение концепта, разработанного при участии ателье Pininfarina. Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Шанхае.

Никаких подробностей о шоу-каре не сообщается. По слухам, это будет электрический кроссовер, демонстрирующий дизайн будущей серийной модели. На единственном снимке видно, что концепт получит очень узкую оптику и внушительного размера воздухозаборники, предназначенные, вероятно, для охлаждения расположенной под полом батареи.

Karma Vision

Помимо кроссовера, Karma покажет в Шанхае электрический прототип Vision и гибридный седан Revero следующего поколения. Ожидается, что последний выйдет за пределы США и Канады и будет продаваться на других рынках.

Karma Revero

Силовая установка нынешнего Revero состоится из GM-ской «турбочетверки» объемом два литра (выступает в роли «удлинителя хода»), двух электромоторов (суммарная отдача 409 сил и 1330 Нм момента) и тяговой батареи емкостью 20,8 киловатт-часа. На электротяге седан проезжает до 80 километров. Общий запас хода — 483 километра.

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