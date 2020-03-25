Компания Pirelli отменила съемку календаря на 2021 год

Календарь Pirelli впервые был издан в 1964 году. Дебютный выпуск, созданный в объективе фотографа The Beatles Роберта Фримана, имел колоссальный успех, в связи с чем, компания решила издавать его ежегодно.

Среди звезд, которые попали в календарь итальянского производителя в 2020 году, были Эмма Уотсон и Кристен Стюарт, которые вместе с другими моделями перевоплотились в одну из самых известных героинь Уильяма Шекспира — Джульетту.