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17:02

Компания Pirelli отменила съемку календаря на 2021 год

Весь бюджет итальянцы жертвуют на помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19

Анастасия Дубина
В этом году производитель автомобильных покрышек Pirelli решил отменить съемки ежегодного календаря из-за эпидемии коронавируса. Съемочный бюджет, который составляет 100 000 евро (примерно 8 500 000 рублей по текущему курсу), компания направит на изучение вируса и борьбу с ним.

Паднемия COVID-19 — не первый случай, когда итальянский производитель отменяет съемки своего календаря. В прошлый раз перерывы в его издании были в 1967 году, также с 1975 по 1983 год, когда календарь не выпускался по причине нефтяного кризиса. По словам председателя совета директоров Pirelli Марко Тронкетти Провера, итальянские специалисты вместе с партнерами, работавшими над новым выпуском, вернуться к проекту, когда закончится сложившаяся ситуация с коронавирусом.

Календарь Pirelli впервые был издан в 1964 году. Дебютный выпуск, созданный в объективе фотографа The Beatles Роберта Фримана, имел колоссальный успех, в связи с чем, компания решила издавать его ежегодно.

Среди звезд, которые попали в календарь итальянского производителя в 2020 году, были Эмма Уотсон и Кристен Стюарт, которые вместе с другими моделями перевоплотились в одну из самых известных героинь Уильяма Шекспира — Джульетту.