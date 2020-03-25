Компания Pirelli отменила съемку календаря на 2021 год

Паднемия COVID-19 — не первый случай, когда итальянский производитель отменяет съемки своего календаря. В прошлый раз перерывы в его издании были в 1967 году, также с 1975 по 1983 год, когда календарь не выпускался по причине нефтяного кризиса. По словам председателя совета директоров Pirelli Марко Тронкетти Провера, итальянские специалисты вместе с партнерами, работавшими над новым выпуском, вернуться к проекту, когда закончится сложившаяся ситуация с коронавирусом.
Календарь Pirelli впервые был издан в 1964 году. Дебютный выпуск, созданный в объективе фотографа The Beatles Роберта Фримана, имел колоссальный успех, в связи с чем, компания решила издавать его ежегодно.
Среди звезд, которые попали в календарь итальянского производителя в 2020 году, были Эмма Уотсон и Кристен Стюарт, которые вместе с другими моделями перевоплотились в одну из самых известных героинь Уильяма Шекспира — Джульетту.