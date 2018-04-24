Pirelli потребовалось 22 000 лошадиных сил, чтобы изобразить свой логотип

Производитель шин Pirelli воссоздал свой логотип с помощью гоночных машин класса GT3 на автодроме Монца в Италии — суммарная мощность спорткаров составила 22 тысячи лошадиных сил. Таким образом компания повторила аналогичное мероприятие 40-летней давности, когда в виде буквы «P» выстроились дорожные автомобили.

В создании логотипа длиной 80 и шириной 18 метров приняли участие 41 автомобиль 12 разных производителей, выступающих в чемпионате Blancpain GT Series. Среди них: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG, Nissan, Porsche и Jaguar.

Оригинальный логотип образца 1978 года.

Спорткары выстроились на главном прямике трассы, где пилоты нередко развивают максимальную скорость в 280 километров в час. Выбор машин Blancpain GT Series также не случаен: в кубке представлены наибольшее количество автопроизводителей и все они используют шины Pirelli.

Ранее Pirelli представила покрышки Stelvio Corsa, предназначенные для самого дорого классического спорткара в мире — Ferrari 250 GTO. Они выполнены в стиле оригинальных шин «Феррари», но сделаны с использованием современной резиновой смеси.