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Новости
Опубликовано 24 мая 2024, 10:01
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За сокрытие автономеров хотят лишать прав на полтора года

Законопроект подготовили в МВД в начале года
В Госдуме хотят серьезно ужесточить наказание за скрытые автономера. Соответствующий законопроект опубликован в базе нижней палаты. Россиян, которые используют устройства для скрытия части номера на регистрационных знаках, предлагается лишать прав на срок от одного года до полутора лет, выделив нарушение в отдельный состав. Сейчас это приравнивается к езде без номеров и карается штрафом пять тысяч рублей либо лишением прав на срок от одного до трех месяцев.
За сокрытие автономеров хотят лишать прав на полтора года
© Владимир Песня / РИА Новости
Мария Руцкая

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что число нарушений по статье 12.2 КоАП (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков) растет от года к году. Это говорит о недостаточной эффективности нынешних наказаний.

Проект предполагает выделение сокрытия госзнаков в отдельный состав, чтобы такое нарушение больше не считалось за езду с неправильно установленными номерами или без них. Наказывать водителей, прячущих знаки, предлагают лишением прав на полтора года. Срок лишения за управление автомобилем без номеров тоже хотят увеличить до полутора лет — но при повторном нарушении.

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Законопроект подготовило МВД еще в январе. В мае сообщалось, что проект одобрила правительственная комиссия, а «Ведомости» пишут, что он уже согласован с Минобороны, Минтрансом, Минюстом, Минкономразвития и Минфином.

Источник:Госдума
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Россия
#Законы