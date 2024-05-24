За сокрытие автономеров хотят лишать прав на полтора года

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что число нарушений по статье 12.2 КоАП (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков) растет от года к году. Это говорит о недостаточной эффективности нынешних наказаний.

Проект предполагает выделение сокрытия госзнаков в отдельный состав, чтобы такое нарушение больше не считалось за езду с неправильно установленными номерами или без них. Наказывать водителей, прячущих знаки, предлагают лишением прав на полтора года. Срок лишения за управление автомобилем без номеров тоже хотят увеличить до полутора лет — но при повторном нарушении.