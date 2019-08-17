МВД разрешило использование новых госномеров, но выдавать их пока не будет

Помощник министра Внутренних дел подчеркнула, что номерной знак нового стандарта должен соответствовать ГОСТ Р 50577-2018. При этом водители не смогут получить компактные номера в подразделениях ГИБДД — ведомство до 4 августа 2020 года будет продолжать выдавать «обычные» регистрационные знаки стандарта 1993 года.
Приобрести новые номерные знаки можно у частных аккредитованных компаний, услуга обходится в 1500-2000 рублей. Во избежание проблем с ГИБДД, собственнику транспортного средства рекомендуется спрашивать у продавца свидетельство, подтверждающее право изготовления регистрационных знаков нового образца.
Вопрос введения новых регистрационных знаков, отличных от стандарта 1993 года, обсуждался давно: владельцы американских, японских и советских автомобилей жаловались, что пластины невозможно установить в штатное крепление без переходника. В будущем специальные номера планируют ввести для классических — (с буквой К) и спортивных — (с буквой С) автомобилей: это позволит придать редким транспортным средствам особый юридический статус.