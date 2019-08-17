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9:59

МВД разрешило использование новых госномеров, но выдавать их пока не будет

Полицейское ведомство разъяснило порядок установки номеров, сделанных по новому стандарту

© platesmania.com
Официальный представитель МВД России Ирина Волк объяснила тонкости использования государственных регистрационных знаков нового образца. Ездить с двухстрочными задними номерами на легковых автомобилях и с уменьшенными номерами на мотоциклах уже можно, но только если на транспортных средствах имеются нестандартные места крепления номера.

Помощник министра Внутренних дел подчеркнула, что номерной знак нового стандарта должен соответствовать ГОСТ Р 50577-2018. При этом водители не смогут получить компактные номера в подразделениях ГИБДД — ведомство до 4 августа 2020 года будет продолжать выдавать «обычные» регистрационные знаки стандарта 1993 года.

Приобрести новые номерные знаки можно у частных аккредитованных компаний, услуга обходится в 1500-2000 рублей. Во избежание проблем с ГИБДД, собственнику транспортного средства рекомендуется спрашивать у продавца свидетельство, подтверждающее право изготовления регистрационных знаков нового образца.

Вопрос введения новых регистрационных знаков, отличных от стандарта 1993 года, обсуждался давно: владельцы американских, японских и советских автомобилей жаловались, что пластины невозможно установить в штатное крепление без переходника. В будущем специальные номера планируют ввести для классических — (с буквой К) и спортивных — (с буквой С) автомобилей: это позволит придать редким транспортным средствам особый юридический статус.

Источник: Коммерсантъ