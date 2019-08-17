МВД разрешило использование новых госномеров, но выдавать их пока не будет

Помощник министра Внутренних дел подчеркнула, что номерной знак нового стандарта должен соответствовать ГОСТ Р 50577-2018. При этом водители не смогут получить компактные номера в подразделениях ГИБДД — ведомство до 4 августа 2020 года будет продолжать выдавать «обычные» регистрационные знаки стандарта 1993 года.

Приобрести новые номерные знаки можно у частных аккредитованных компаний, услуга обходится в 1500-2000 рублей. Во избежание проблем с ГИБДД, собственнику транспортного средства рекомендуется спрашивать у продавца свидетельство, подтверждающее право изготовления регистрационных знаков нового образца.