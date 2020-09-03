Цены на красивые автомобильные номера будут достигать 6 миллионов рублей

Согласно проекту постановления, автомобилист сможет выбрать понравившееся сочетание букв и цифр на госуслугах, а затем выкупить право на использование этого номера на аукционе. Торги будут длиться месяц, при этом один гражданин может участвовать не более чем в пяти аукционах.

Деньги, вырученные в ходе аукциона, будут в равных пропорциях направлены в федеральный и региональные бюджеты. За регионами закрепят право увеличивать или уменьшать базовую цену в десять раз, так что, в теории, начальная стоимость автомобильного номера может достигать шести миллионов рублей, а мотоциклетного — двух миллионов рублей.