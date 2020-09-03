Цены на красивые автомобильные номера будут достигать 6 миллионов рублей

Согласно проекту постановления, автомобилист сможет выбрать понравившееся сочетание букв и цифр на госуслугах, а затем выкупить право на использование этого номера на аукционе. Торги будут длиться месяц, при этом один гражданин может участвовать не более чем в пяти аукционах.
Деньги, вырученные в ходе аукциона, будут в равных пропорциях направлены в федеральный и региональные бюджеты. За регионами закрепят право увеличивать или уменьшать базовую цену в десять раз, так что, в теории, начальная стоимость автомобильного номера может достигать шести миллионов рублей, а мотоциклетного — двух миллионов рублей.
Дороже всего обойдутся номера с одинаковыми цифрами и буквами (например, А111АА или В888ВВ) — базовая ставка составит 600 тысяч рублей. За номер с одинаковыми буквами и цифрами 100, 200, 300 и т. д. (например, А100АА) придётся заплатить минимум 450 тысяч рублей. Ещё дешевле будут стоить одинаковые буквы в сочетании с цифрами 0001, 0002, 0003 и т. д. (например, 0004ММ) — 200 тысяч рублей. Всего предусмотрено 13 вариантов тарифов, они будут прописаны в Налоговом кодексе.
За возможность выбрать любой номер без повторяющихся символов или «специальных» сочетаний нужно будет заплатить пять тысяч рублей.
На сегодняшний день «красивые» номера преимущественно реализуются через нерегулируемые интернет-площадки, и, как правило, вместе с недорогим автомобилем. Средняя цена – около 300 тысяч рублей, при этом разброс может составлять от 10 тысяч рублей до 10 миллионов.