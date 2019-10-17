ГАЗ зарегистрировал новый логотип «Победы»

Появление подобного документа еще не свидетельствует о том, что ГАЗ намерен выпустить новую модель под этим названием. В документе упоминается широкий круг товаров, для которого он может быть использован – это не только автомобиль, но и запчасти, и даже сувенирная продукция.
Легковой автомобиль ГАЗ «Победа» выпускался Горьковском автомобильном заводе в период с 1946 по 1958 год и с тех пор шильдик не менялся. Некоторое время товарным знаком владел бизнесмен из Санкт-Петербурга Павел Андреев, но в 2009 году ГАЗ выкупил это имя.
Весной 2019 года право автопроизводителя на названия «Победа» попыталась оспорить компания «Хартунг», принадлежащая семье депутата Госдумы Валерия Гартунга. Представители фирмы обратились в суд по интеллектуальным правам, потребовав досрочно прекратить правовую охрану этого товарного знака «Группой ГАЗ» из-за того, что она им не используется.