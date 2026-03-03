Подготовленный к бездорожью Tank 300 представят в автосалонах России

Раллийный Tank 300 создан на базе комплектации Premium1 с жестко подключаемым полным приводом Part-Time. Для участия в гонке автомобиль получил усиленную защиту ключевых узлов, включая радиатор, картер двигателя, коробку передач, раздаточную коробку и топливный бак.

Внедорожный потенциал машины усилен за счет лифт-комплекта подвески с амортизаторами K-MAN и регулируемой тягой Панара. На автомобиль установлены внедорожные шины BF Goodrich All Terrain. На крыше закреплен экспедиционный багажник.

Как напоминают в пресс-службе, серийный Tank 300 стал оптимальной базой для спортивной экспедиции благодаря рамной конструкции, высокому клиренсу в 224 мм, возможности преодолевать брод глубиной до 700 мм и комфортным сиденьям с вентиляцией, которые снижали утомляемость экипажа на многокилометровых этапах.