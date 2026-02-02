Новости
Опубликовано 02 февраля 2026, 14:21
1 мин.

Подсчитано, как подешевеют кроссоверы Geely, Changan и Haval за 2−4 года

НАПИ подсчитало, что Chery Tiggo 4 потеряет 43% цены за 4 года. Среди шести популярных на российском рынке китайских кроссоверов медленнее всего дешевеет Geely Coolray. Он сохранит 60% от цены такой же новой машины после четырех лет эксплуатации и 72% - после двух. Медленно проседает в цене со временем и Haval Jolion.
Подсчитано, как подешевеют кроссоверы Geely, Changan и Haval за 2−4 года
© Geely
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

Haval Jolion по состоянию на IV квартал 2022 года оказался лидером по сохранению остаточной стоимости после четырех лет эксплуатации: он сохранит 66% цены нового. Это означает, что после продажи четырехлетнего автомобиля владелец может купить новый, доплатив 34% цены.

Coolray меньше всего подешевел за два года. Помимо Coolray и Jolion, маркетинговое агентство НАПИ оценило, как подешевеют Changan CS35 Plus, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 4 и JAC J7.

«Дороже всего в прошлом квартале можно было продать Geely Coolray, средняя цена которого составляла 2,0 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно», — отмечается в исследовании НАПИ.

Changan CS 35 Plus после двух лет эксплуатации сохранит почти 68% изначальной стоимости, после четырех — 56%. Chery Tiggo 7 Pro — 66% и 61% соответственно, Chery Tiggo 4 — 66% и 57%, JAC J7 — 66% и 55%.