Подсчитано, сколько дней можно прожить в изоляции в вездеходе «Бурлак»

Для изоляции в лесу подойдет экспедиционный вездеход «Бурлак» с прицепом. При наличии в пешей доступности пресного водоема, в машине в одиночку можно прожить не менее полугода: на столько хватит запасов топлива. В вездеход можно загрузить провизии с большим запасом: еды на одного хватит примерно на три года.

В компании провели следующие расчеты: «Бурлак» способен перевозить до двух тонн грузов, а человек в среднем потребляет 1-1,5 килограмма еды. Таким образом, даже одной тонны еды хватит на 1000 дней или на 83 месяца. Периодически еду можно готовить на встроенной газовой плите. Одного 27-литрового баллона хватает примерно на месяц-полтора, а запасные баллоны можно погрузить в прицеп. Там же могут храниться канистры с горючим.