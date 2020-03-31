Подсчитано, сколько дней можно прожить в изоляции в вездеходе «Бурлак»

Для изоляции в лесу подойдет экспедиционный вездеход «Бурлак» с прицепом. При наличии в пешей доступности пресного водоема, в машине в одиночку можно прожить не менее полугода: на столько хватит запасов топлива. В вездеход можно загрузить провизии с большим запасом: еды на одного хватит примерно на три года.
В компании провели следующие расчеты: «Бурлак» способен перевозить до двух тонн грузов, а человек в среднем потребляет 1-1,5 килограмма еды. Таким образом, даже одной тонны еды хватит на 1000 дней или на 83 месяца. Периодически еду можно готовить на встроенной газовой плите. Одного 27-литрового баллона хватает примерно на месяц-полтора, а запасные баллоны можно погрузить в прицеп. Там же могут храниться канистры с горючим.
Вездеходы Макарова
Что же касается поддержания в салоне комфортной температуры, то в теплые месяцы в лесу машину не придется регулярно прогревать. А на случай холодов «Бурлак» оснащен автономным воздушным отопителем. Двигатель нужно заводить лишь изредка для подзарядки аккумуляторов. При полных баках топлива хватит на 90 дней.
Самоизолироваться на «Бурлаке» в холодной тундре можно на 2,5–3 месяца – именно настолько хватит горючего при автономной работе всех систем обеспечения. А если запастись дополнительными канистрами с топливом, режим изоляции можно растянуть до четырех месяцев. При этом расчеты по еде остаются прежними, а воду можно добывать, растапливая снег. Для этого имеется снегоплавильня на 20 литров и система автоматической подачи воды.
Вездеходы Макарова
В кабине «Бурлака» имеется кухня и несколько спальных мест, а на заказ вездеход можно оборудовать биотуалетом, душем и даже сауной. В числе опций также имеется телевизор и USB-разъемы для гаджетов.