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13:30

Подсчитано, сколько дней можно прожить в изоляции в вездеходе «Бурлак»

Эксперты посчитали, сколько дней можно прожить в машине, не поддерживая контактов с цивилизацией

Бурлак © Вездеходы Макарова
Лиза Будрина
Компания «Вездеходы Макарова» предлагает пережить пандемию коронавируса в «Бурлаке», самоизолировавшись подальше от мегаполисов. Например, в лесной глуши или на Крайнем Севере. Специалисты прикинули, сколько дней можно прожить в машине вдали от цивилизации.

Для изоляции в лесу подойдет экспедиционный вездеход «Бурлак» с прицепом. При наличии в пешей доступности пресного водоема, в машине в одиночку можно прожить не менее полугода: на столько хватит запасов топлива. В вездеход можно загрузить провизии с большим запасом: еды на одного хватит примерно на три года.

В компании провели следующие расчеты: «Бурлак» способен перевозить до двух тонн грузов, а человек в среднем потребляет 1-1,5 килограмма еды. Таким образом, даже одной тонны еды хватит на 1000 дней или на 83 месяца. Периодически еду можно готовить на встроенной газовой плите. Одного 27-литрового баллона хватает примерно на месяц-полтора, а запасные баллоны можно погрузить в прицеп. Там же могут храниться канистры с горючим.

Бурлак

Вездеходы Макарова

Что же касается поддержания в салоне комфортной температуры, то в теплые месяцы в лесу машину не придется регулярно прогревать. А на случай холодов «Бурлак» оснащен автономным воздушным отопителем. Двигатель нужно заводить лишь изредка для подзарядки аккумуляторов. При полных баках топлива хватит на 90 дней.

Самоизолироваться на «Бурлаке» в холодной тундре можно на 2,5–3 месяца – именно настолько хватит горючего при автономной работе всех систем обеспечения. А если запастись дополнительными канистрами с топливом, режим изоляции можно растянуть до четырех месяцев. При этом расчеты по еде остаются прежними, а воду можно добывать, растапливая снег. Для этого имеется снегоплавильня на 20 литров и система автоматической подачи воды.

Бурлак

Вездеходы Макарова

В кабине «Бурлака» имеется кухня и несколько спальных мест, а на заказ вездеход можно оборудовать биотуалетом, душем и даже сауной. В числе опций также имеется телевизор и USB-разъемы для гаджетов.