В Москве пройдет выставка внедорожников, автодомов и мотоциклов

В выставке примут участие как производители, так и владельцы различной внедорожной техники, подготовленных для путешествий автомобилей, автодомов и прицепов, квадроциклов, снегоходов, водного транспорта и мотоциклов. Кроме того, в ходе мероприятия посетителя будет представлена не только техника, но и экипировка, аксессуары, запчасти, тюнинг-элементы для подготовки к автомобильным offroad-экспедициям.

Также на выставке «Поехали-2020» пройдет первое кастом-шоу автодомов, дрифт-шоу, состоятся выступления спикеров и мастер-классы, презентации маршрутом для путешествий по России, премьеры фильмов и несколько награждений, включая чествование рекордсменов фестиваля скорости «Байкальская Миля».