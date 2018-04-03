Видео: турбированный и атмосферный багги сравнили в гонке по песчаной горе

Два мотовездехода Polaris RZR с разными двигателями сравнили в гонке по песчаной горе. Ролик с заезда опубликован на канале UTV Guide на YouTube.

В гонке приняли участие багги с литровыми двухцилиндровыми моторами. Мощность атмосферного агрегата составляет 110 лошадиных сил, а турбированного – 168. Обе модели укомплектованы системами подключаемого полного привода.

Видео пользователя UTV Guide с youtube.com

В декабре 2017 года сообщалось о том, что компании Polaris и Red Bull запустят совместную гоночную серию для багги. Чемпионат появится в 2018 году и будет выступать в качестве гонок поддержки серии Global Rallycross.

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