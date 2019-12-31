Для «дочки» Volvo нарисовали беспилотник, в котором нет места для человека

Прототип назвали 1K в честь робота T-1000 из второй части «Терминатора». Головная оптика выполнена в стилистике шведской марки с дневными ходовыми огнями «Молот Тора» и узнаваемой фальщрадиаторной решеткой в духе моделей Polestar 1 и Polestar 2.

Кабины у беспилотник нет как явления, на ее месте расположилась прозрачная панель, под которой стоит электрическая силовая установка. Силовые кабели, кстати, по цвету и расположению напоминают серийные модели Polestar.