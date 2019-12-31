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13:34

Для «дочки» Volvo нарисовали беспилотник, в котором нет места для человека

Прототип назвали 1K в честь робота из «Терминатора»

Анастасия Дубина
Дизайнер Фабиан Бриз нарисовал беспилотный концептуальный автомобиль специально для Polestar, дочерней компании Volvo. Модель предназначена исключительно для участия в чемпионате беспилотников Roborance — в салоне даже не предусмотрено место для водителя.

Прототип назвали 1K в честь робота T-1000 из второй части «Терминатора». Головная оптика выполнена в стилистике шведской марки с дневными ходовыми огнями «Молот Тора» и узнаваемой фальщрадиаторной решеткой в духе моделей Polestar 1 и Polestar 2.

Кабины у беспилотник нет как явления, на ее месте расположилась прозрачная панель, под которой стоит электрическая силовая установка. Силовые кабели, кстати, по цвету и расположению напоминают серийные модели Polestar.

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По задумке дизайнера автомобиль — это злодей, который хочет уничтожить всех людей на планете. В поддержку этой концепции на заднем сплиттере нанесена фраза #DeathToAllHumans («смерть всему человечеству»), а на одном из скетчей есть подпись Humanity is F*cked — в наиболее цензурном варианте эту фразу можно перевести как «человечество обречено».

Информации о силовой установки пока что нет, как нет и четко прописанного техрегламента самих гонок. Возможно, что концепт позаимствует мотор у серийных версий.

Гоночный беспилотник Robocar на трассе в Гудвуде

Сами гонки Roborace пока находятся в стадии разработки, этим занимается международная федерация FIA. Соревнования хотят проводить в рамках чемпионата гоночных электрокаров Formula E, первая пробная гонка уже прошла летом 2019 года.