Компания Polestar займется созданием спорткаров на электрической тяге

Пульс

Создатель нового стиля Volvo возглавит производителя «заряженных» электрокаров

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21 июня 2017

Компания Volvo приняла решение превратить подразделение Polestar, которое занималось подготовкой «заряженных» версий моделей шведской марки, в отдельного производителя «горячих» электромобилей. Руководить им будет вице-президент Volvo по дизайну, создатель XC90, S90 и V90 последних поколений Томас Ингенлат.

Операционным директором Polestar станет Джонатан Гудман. Прежде он занимал должность вице-президента по корпоративным коммуникациям Volvo.

Томас Ингенлат

Томас Ингенлат

О дальнейших планах нового автопроизводителя в Volvo пообещали рассказать осенью. Автопроизводитель отметил также, что будущие модели Polestar не будут выпускаться под маркой Volvo, а выйдут на рынок под собственным брендом. При этом фирма продолжит выпускать пакеты доработок для автомобилей шведской марки, которые будут проходить под наименованием Polestar Engineered.

Компания Polestar стала собственностью Volvo в июле 2015 года: тогда шведский автопроизводитель выкупил 100 процентов акций своего придворного тюнинг-ателье. При этом гоночное подразделение Polestar осталось прежним владельцам и теперь оно именуется Cyan Racing.

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Теги:
VolvoV60Polestar
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