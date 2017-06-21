Создатель нового стиля Volvo возглавит производителя «заряженных» электрокаров

Компания Volvo приняла решение превратить подразделение Polestar, которое занималось подготовкой «заряженных» версий моделей шведской марки, в отдельного производителя «горячих» электромобилей. Руководить им будет вице-президент Volvo по дизайну, создатель XC90, S90 и V90 последних поколений Томас Ингенлат .

О дальнейших планах нового автопроизводителя в Volvo пообещали рассказать осенью. Автопроизводитель отметил также, что будущие модели Polestar не будут выпускаться под маркой Volvo, а выйдут на рынок под собственным брендом. При этом фирма продолжит выпускать пакеты доработок для автомобилей шведской марки, которые будут проходить под наименованием Polestar Engineered.

Компания Polestar стала собственностью Volvo в июле 2015 года: тогда шведский автопроизводитель выкупил 100 процентов акций своего придворного тюнинг-ателье. При этом гоночное подразделение Polestar осталось прежним владельцам и теперь оно именуется Cyan Racing.