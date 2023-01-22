Polestar показал строительство снежного шоурума

Polestar показал строительство снежного шоурумаНеобычное здание возвели за Полярным кругом
В 2022 году производитель электромобилей Polestar, который вырос в отдельный бренд из придворного тюнинг-ателье Volvo, открыл в финском городе Рованиеми точку розничной торговли под названием Snow Space. Необычный шоурум шведский автопроизводитель построил целиком из снега, чтобы подчеркнуть экологичность своих моделей и нанести минимальный урон природе в процессе строительства. Правда, постройка будет недолговечной и по естественным причинам исчезнет уже в феврале.
Куб с длиной стороны 12 метров появился около городской администрации и городской библиотеки столицы Лапландии. Снег и лёд для постройки доставили с расположенного неподалёку горнолыжного курорта Оунасваара.
Туда они и будут возвращены после демонтажа шоурума. Внутри снежного помещения разместили настоящий электромобиль Polestar 2, а в стенах двухметровой толщины организовали ниши для демонстрации «аксессуаров». Мастера ледовых скульптур выточили колёсные диски и подвеску, имитирующие реальные запчасти из каталога Polestar.