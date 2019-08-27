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15:03

В Китае достроили «самый экологичный» автозавод

Polestar объявила об открытии своего первого предприятия

Марка Polestar завершила строительство и открыла многофункциональную базу в промышленном центре китайского Чэнду, которую в самой компании позиционируют как «одно из самых экологичных производств в стране». Там организована сборка модели с индексом 1, оборудован испытательный полигон и открыт центр обслуживания клиентов.

Сложность производства гибридного спорт-купе Polestar 1 заключается в том, что для кузова из углеродного волокна требуется особое оборудование и технический процесс. Ранее сборку запустили в тестовом режиме на предприятии в шведском Гетеборге, однако затем все технологии передали на новую китайскую базу.

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В основе купе лежит платформа SPA с двухрычажной подвеской спереди и многорычажной сзади. В движение гибрид приводит установка, в состав которой входят два электромотора на задней оси и двухлитровый бензиновым двигателем спереди. Суммарная отдача агрегатов составляет 600 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

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С конвейера нового завода будут ежегодно сходить около 500 тысяч автомобилей, причем часть из них для внутреннего рынка, остальные на экспорт. Начальная цена Polestar 1 в Европе составит от 130 000 до 150 000 евро.