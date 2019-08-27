В Китае достроили «самый экологичный» автозавод

Сложность производства гибридного спорт-купе Polestar 1 заключается в том, что для кузова из углеродного волокна требуется особое оборудование и технический процесс. Ранее сборку запустили в тестовом режиме на предприятии в шведском Гетеборге, однако затем все технологии передали на новую китайскую базу.