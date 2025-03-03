Polestar ответил на слухи об уходе с китайского рынка

Из этого местные журналисты сделали вывод, что Polestar в обозримом будущем может свернуть продажи новых автомобилей в Китае. Сейчас марка продает на локальном рынке три модели, это Polestar 2, 3 и 4.

Известно, что компания переносит производство в Южную Корею — там в конце 2025 года начнется выпуск Polestar 4. Грядущий Polestar 7, в свою очередь, будут выпускать в Европе.