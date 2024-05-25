Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Новости
Опубликовано 25 мая 2024, 17:00
1 мин.

Polestar сделал особые версии Volvo для Германии

Доработке подверглись модели S60 и XC60
Ателье Polestar сделало особые версии моделей Volvo для Германии. Компания Polestar, которая выросла из придворного тюнинг-ателье Volvo в полноценного автопроизводителя, внезапно в 2024 году решила вспомнить о своих корнях. Специально для немецкого рынка выпущена ограниченная партия седанов Volvo S60 и кроссовера Volvo XC60, которые получили обозначение Polestar Engineered Limited Edition — именно под брендом Polestar Engineered сейчас предлагают доработки для Volvo, ну а Limited Edition указывает на ограниченный тираж машин, которые будут сделаны в нескольких десятках экземпляров.
Polestar сделал особые версии Volvo для Германии
© Volvo
Александр Пономарёв

За основу были взяты топовые гибридные модификации T8 AWD, что подразумевает 455-сильную силовую установку на базе 310-сильного 2,0-литрового бензинового турбомотора, 145-сильного электромотора на задней оси, 8-ступенчатой автоматической коробки передач и полного привода. Батарея на 14,7 киловатт-час обеспечивает до 95 километров пробега на электротяге.

Читайте на тему:
Видео: Volvo столкнула в краш-тесте самый маленький и самый большой электрокары

Доработки Polestar подразумевают усиленные кузов, регулируемые амортизаторы Ohlins, а также тормоза Akebono (XC60) или Brembo (S60) в 22- и 20-дюймовых колёсах соответственно. В салоне появились шильдики Polestar Engineered на центральной консоли и золотистые ремни безопасности, дополняющие черную кожаную отделку. В оснащение также входят аудиосистема премиум-класса от Harman Kardon для S60 или Bowers & Wilkins для XC60.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Volvo

Визуально спецверсии можно отличить по матовой виниловой пленке 3M, которая нанесена на каждую панель кузова. Покупатели могут выбирать между оттенками Matte Silver и Matte Indigo, контрастирующими с золотыми тормозными суппортами автомобилей. Тираж Volvo S60 Polestar Engineered Limited Edition T8 AWD и Volvo XC60 Polestar Engineered Limited Edition T8 AWD составит по 60 машин каждой модели, которые будут доступны только в Германии.

Источник:Volvo
Автор:Александр Пономарёв
Теги:
#Polestar
#Volvo
#S60
#XC60
#Тюнинг