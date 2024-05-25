Polestar сделал особые версии Volvo для Германии

Доработке подверглись модели S60 и XC60

Ателье Polestar сделало особые версии моделей Volvo для Германии. Компания Polestar, которая выросла из придворного тюнинг-ателье Volvo в полноценного автопроизводителя, внезапно в 2024 году решила вспомнить о своих корнях. Специально для немецкого рынка выпущена ограниченная партия седанов Volvo S60 и кроссовера Volvo XC60, которые получили обозначение Polestar Engineered Limited Edition — именно под брендом Polestar Engineered сейчас предлагают доработки для Volvo, ну а Limited Edition указывает на ограниченный тираж машин, которые будут сделаны в нескольких десятках экземпляров.