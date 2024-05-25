Polestar сделал особые версии Volvo для Германии

Polestar сделал особые версии Volvo для ГерманииДоработке подверглись модели S60 и XC60
За основу были взяты топовые гибридные модификации T8 AWD, что подразумевает 455-сильную силовую установку на базе 310-сильного 2,0-литрового бензинового турбомотора, 145-сильного электромотора на задней оси, 8-ступенчатой автоматической коробки передач и полного привода. Батарея на 14,7 киловатт-час обеспечивает до 95 километров пробега на электротяге.
Доработки Polestar подразумевают усиленные кузов, регулируемые амортизаторы Ohlins, а также тормоза Akebono (XC60) или Brembo (S60) в 22- и 20-дюймовых колёсах соответственно. В салоне появились шильдики Polestar Engineered на центральной консоли и золотистые ремни безопасности, дополняющие черную кожаную отделку. В оснащение также входят аудиосистема премиум-класса от Harman Kardon для S60 или Bowers & Wilkins для XC60.
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Визуально спецверсии можно отличить по матовой виниловой пленке 3M, которая нанесена на каждую панель кузова. Покупатели могут выбирать между оттенками Matte Silver и Matte Indigo, контрастирующими с золотыми тормозными суппортами автомобилей. Тираж Volvo S60 Polestar Engineered Limited Edition T8 AWD и Volvo XC60 Polestar Engineered Limited Edition T8 AWD составит по 60 машин каждой модели, которые будут доступны только в Германии.