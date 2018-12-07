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10:57

Polestar показал, как тестирует прототипы гибридного купе 1

Испытания проводят на полигоне Hällered Proving Ground, принадлежащему Volvo

Компания Polestar, ранее входящая в состав Volvo, а ныне самостоятельный автопроизводитель, продолжает тестировать предсерийные прототипы своей первой модели — гибридного купе с индексом 1. Испытания проводят на полигоне Hällered Proving Ground, где машины разгоняют на мокром асфальте до 220 километров в час.

Новая фаза испытаний гибрида, который в компании называют сложным термином Electric Performance Hybrid GT, призвана оценить ездовые характеристики. На этом этапе инженеры проводят финальную доводку рулевого управления и калибровку программного обеспечения системы контроля вектора тяги. Сейчас прототипы купе Polestar 1 ездят по трекам испытательного центра Volvo Hällered Proving Ground.

Следующим шагом на пути к серийному производству станет сборка финальной серии прототипов, за которыми вскоре последую машины в товарной спецификации. Их будут выпускать на заводе марки в китайском Чэнду. Продажи гибридного купе начнутся во второй половине 2019 года. Начальная цена — 155 тысяч евро или 11,8 миллиона рублей по текущему курсу.

Купе Polestar 1 представили осенью 2017 года. В основе двухдверки лежит «вольвовская» платформа SPA с кузовными панелями из карбона. Силовая установка — гибридная с двумя электромоторами на задней оси и двухлитровой «четверкой», снабженной турбонагнетателем и компрессором, спереди. Суммарная отдача — 600 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

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