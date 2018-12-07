Polestar показал, как тестирует прототипы гибридного купе 1

Следующим шагом на пути к серийному производству станет сборка финальной серии прототипов, за которыми вскоре последую машины в товарной спецификации. Их будут выпускать на заводе марки в китайском Чэнду. Продажи гибридного купе начнутся во второй половине 2019 года. Начальная цена — 155 тысяч евро или 11,8 миллиона рублей по текущему курсу.