Polestar показал, как тестирует прототипы гибридного купе 1

Новая фаза испытаний гибрида, который в компании называют сложным термином Electric Performance Hybrid GT, призвана оценить ездовые характеристики. На этом этапе инженеры проводят финальную доводку рулевого управления и калибровку программного обеспечения системы контроля вектора тяги. Сейчас прототипы купе Polestar 1 ездят по трекам испытательного центра Volvo Hällered Proving Ground.
Следующим шагом на пути к серийному производству станет сборка финальной серии прототипов, за которыми вскоре последую машины в товарной спецификации. Их будут выпускать на заводе марки в китайском Чэнду. Продажи гибридного купе начнутся во второй половине 2019 года. Начальная цена — 155 тысяч евро или 11,8 миллиона рублей по текущему курсу.
Купе Polestar 1 представили осенью 2017 года. В основе двухдверки лежит «вольвовская» платформа SPA с кузовными панелями из карбона. Силовая установка — гибридная с двумя электромоторами на задней оси и двухлитровой «четверкой», снабженной турбонагнетателем и компрессором, спереди. Суммарная отдача — 600 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.