Посмотрите краш-тест суперкупе Polestar 1 с карбоновым кузовом

Автомобили будут распространяться исключительно по подписке на два или три года, которая предполагает оплату страховки, технического обслуживания и мойки автомобиля при оплате ежемесячных взносов.

Начальная цена Polestar 1 в Европе составит 155 тысяч евро. Продажи купе начнутся во второй половине 2019 года.