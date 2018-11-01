Посмотрите краш-тест суперкупе Polestar 1 с карбоновым кузовом

В компании взяли наиболее жесткий вариант возможной аварии, имитируемый в краш-тестах: удар о недеформируемый барьер со 100-процентным перекрытием на скорости 56 километров в час. В Polestar не сообщили точных данных, полученных по результатам испытания, заявив лишь, что все прошло успешно.
«Мы очень вдохновлены тем, как все прошло. Первый краш-тест Polestar 1 – это словно открытие неизвестных земель. Он должен был стать решающим доказательством того, что все идеи и расчеты, заложенные при разработке автомобиля, были верными. И они таковыми и оказались», – заявил глава марки Томас Ингелат.
Компания планирует продолжить серию краш-тестов автомобиля. Испытания также будут проводиться в центре Volvo в шведском Гётеборге.
Купе Polestar 1 показали в прошлом году. Оно оснащено гибридной силовой установкой, в состав которой входит 380-сильная «турбочетверка», два 109-сильных тяговых электромотора и 46-сильный электродвигатель, работающий в роли стартер-генератора, а также батареи емкостью 34 киловатт-часа. Суммарная отдача – 600 сил и 1000 Нм.
Автомобили будут распространяться исключительно по подписке на два или три года, которая предполагает оплату страховки, технического обслуживания и мойки автомобиля при оплате ежемесячных взносов.
Начальная цена Polestar 1 в Европе составит 155 тысяч евро. Продажи купе начнутся во второй половине 2019 года.