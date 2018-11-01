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18:27

Посмотрите краш-тест суперкупе Polestar 1 с карбоновым кузовом

Автомобиль врезался в стену на скорости 56 км/ч

Марка Polestar показала краш-тест первой серийной модели – спорткупе с индексом 1. Кузов автомобиля изготовлен из углепластика, а не из традиционной стали или алюминия, поэтому компании было важно узнать, как подобная конструкция ведет себе при экстремальных нагрузках.

В компании взяли наиболее жесткий вариант возможной аварии, имитируемый в краш-тестах: удар о недеформируемый барьер со 100-процентным перекрытием на скорости 56 километров в час. В Polestar не сообщили точных данных, полученных по результатам испытания, заявив лишь, что все прошло успешно.

«Мы очень вдохновлены тем, как все прошло. Первый краш-тест Polestar 1 – это словно открытие неизвестных земель. Он должен был стать решающим доказательством того, что все идеи и расчеты, заложенные при разработке автомобиля, были верными. И они таковыми и оказались», – заявил глава марки Томас Ингелат.

Компания планирует продолжить серию краш-тестов автомобиля. Испытания также будут проводиться в центре Volvo в шведском Гётеборге.

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Купе Polestar 1 показали в прошлом году. Оно оснащено гибридной силовой установкой, в состав которой входит 380-сильная «турбочетверка», два 109-сильных тяговых электромотора и 46-сильный электродвигатель, работающий в роли стартер-генератора, а также батареи емкостью 34 киловатт-часа. Суммарная отдача – 600 сил и 1000 Нм.

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Автомобили будут распространяться исключительно по подписке на два или три года, которая предполагает оплату страховки, технического обслуживания и мойки автомобиля при оплате ежемесячных взносов.

Начальная цена Polestar 1 в Европе составит 155 тысяч евро. Продажи купе начнутся во второй половине 2019 года.

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