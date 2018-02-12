Здание построят в шведском Гетеборге

Пульс

Штаб-квартирой Polestar станет белоснежный куб

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12 февраля 2018

Шведское архитектурное бюро Bornstein & Lyckefors разработало дизайн штаб-квартиры компании Polestar. Особенностью здания, выполненного в виде белого куба, станет целиком стеклянный фасад, пропускающий до 60 процентов солнечного света.

Новая штаб-квартира марки — это трехуровневое сооружение общей площадью 3800 квадратных метров. Всего там будет работать около 200 сотрудников. Внутри его также расположится шоу-рум. Территориально главный офис Polestar будет находиться там же, где находится штаб-квартира Volvo — в городе Гетеборге.

Помимо головного офиса, Polestar строит свой первый завод в китайском Чэнду. Он начнет работу в 2019 году.

Первой моделью самостоятельной марки станет гибридное купе Polestar 1. Машина, построенная на модульной платформе SPA компании Volvo, впервые в мире оснащается активной подвеской CESi, разработанной компанией Öhlins. В состав 600-сильной силовой установки купе входит двухлитровая бензиновая «турбочетверка» и пара электромоторов.

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Теги:
VolvoV60Polestar
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