Polestar начнет продажи спорткупе за 150 000 долларов

Компания Polestar, принадлежащая Volvo, объявила о том, что ее первая модель – спорткупе Polestar 1 – появится на рынках США, Китая, Норвегии, Германии, Нидерландов и Швеции. Специальные салоны бренда откроются в 2019-м, однако уже количество желающих купить эту машину превышает запланированные объемы производства.

Polestar будет продавать свою дебютную модель не только по подписке с ежемесячными платежами, как предполагалось изначально, но и по традиционной схеме – с покупкой машины. Стоимость автомобиля составит примерно 150 000 долларов.

Двухдверка Polestar 1 дебютировала в октябре. Купе оснащено гибридной силовой установкой, отдача которой составляет 600 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. Только на электрической тяге модель может проехать 150 километров.

Новинку построили на модульной платформе SPA, разработанной Volvo. При этом 50 процентов компонентов шасси новые. В частности, Polestar 1 стал первой в мире моделью с активной подвеской CESi от компании Ohlins, в которой каждая стойка оснащена клапанами с электронным управлением.

Большая часть кузовных панелей Polestar 1 сделаны из карбона. Производство модели наладят в китайском городе Чэнду.