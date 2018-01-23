Polestar выпустит электрический хэтчбек и внедорожник

Марка Polestar выпустит после спорткупе, которое уже готово к производству, электрический хэтчбек и большой внедорожник. Об этом в интервью изданию Autocar рассказал бывший шеф-дизайнер Volvo, а ныне глава компании Polestar Томас Ингелат.

Спотивное подразделение Volvo — Polestar — вышло из состава шведской марки в сентябре 2017 года. Компания намерена стать самостоятельным производителем электромобилей.

По словам Ингенлата, купе Polestar 1 — флагман модельного ряда — также необходим для будущего марки, как и более доступные и менее экзотические модели. И первой из них станет среднеразмерный хэтчбек Polestar 2, производство которого начнется в 2019 году. Модель будет конкурировать с электрокаром Tesla Model 3.

Polestar 1

У автомобилей Polestar будет собственный дизайн, однако архитектуру салонов планируется позаимствовать у Volvo. Это поможет компании сэкономить на производстве, а также обеспечить необходимый уровень качества. Помимо этого, бывшая материнская компания будет делиться с Polestar основными узлами и системами безопасности.

Polestar 1

Купе Polestar 1 дебютировало в октябре прошлого года. Автомобиль построили на модульной платформе SPA компании Volvo и оснастили активной подвеской CESi, разработанной компанией Öhlins.

Polestar 1 оснащается гибридной силовой установкой, в состав которой входит двухлитровая «турбочетверка» мощностью 379 лошадиных сил и два 111-сильных электромотора. Суммарная отдача — 600 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

Продажи купе начнутся в 2019 году. Машину можно будет приобрести как по подписке с ежемесячными платежами, так и по традиционной схеме — примерно за 150 тысяч долларов. Polestar 1 появится только на рынках США, Китая, Норвегии, Германии, Нидерландов и Швеции.