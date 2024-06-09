Tesla Cybertruck превратили в полицейский электромобиль

Проект на базе пикапа получил название UP.FIT

Пикап Tesla Cybertruck превратили в брутальный полицейский электромобиль. Калифорнийская компания Unplugged Performance представила новый проект фирменного подразделения UP.FIT. На сей раз на базе пикапа Tesla Cybertruck американские специалисты построили патрульный автомобиль для полиции. Заявлены три модификации пикапа — Patrol, Admin и Tactical — которые станут отличаться оборудованием, но технически окажутся идентичными друг другу. Пикап также может быть адаптирован для тактических, военных или поисково-спасательных операций.