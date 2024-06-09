Tesla Cybertruck превратили в полицейский электромобиль

Опубликовано 09 июня 2024, 09:30
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Tesla Cybertruck превратили в полицейский электромобильПроект на базе пикапа получил название UP.FIT
Пикап Tesla Cybertruck превратили в брутальный полицейский электромобиль. Калифорнийская компания Unplugged Performance представила новый проект фирменного подразделения UP.FIT. На сей раз на базе пикапа Tesla Cybertruck американские специалисты построили патрульный автомобиль для полиции. Заявлены три модификации пикапа — Patrol, Admin и Tactical — которые станут отличаться оборудованием, но технически окажутся идентичными друг другу. Пикап также может быть адаптирован для тактических, военных или поисково-спасательных операций.
Традиционно для полицейских автомобилей в США новинку оборудовали стальным силовым передним бампером, в который установлены синие и красные стробоскопы, на передних крыльях появились поисковые прожекторы.
На крыше установлены проблесковые маячки, в пороги и задний борт встроены стробоскопы, а дополняют экстерьер новые 18-дюймовые чёрные колёса с внедорожными шинами. В салоне установлена консоль для управления светотехникой, система радиосвязи, полицейский компьютер и терминал доступа к спутниковому интернету Starlink.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Для Cybertruck также доступен ряд специфических опций, включая перегородки для перевозки задержанных, вольеры для служебных собак полицейских подразделений K9 и защищённые от взлома отсеки для хранения оружия.
Источник:Unplugged Performance
Автор:Александр Пономарёв
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