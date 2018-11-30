Гибрид BMW i8 стал патрульной машиной

Концептуальный полицейский автомобиль участники VDAT представляют ежегодно. В этом раз AC Schnitzer выбрали i8 как самый технологичный автомобиль из линейки BMW. Для начала модели на 20 миллиметров занизили подвеску, затем протестировали новый комплект пружин на «Северной петле» Нюрбургринга. Кроме того, спорткар оснастили 21-дюймовыми коваными дисками, которые на 4,4 килограмма легче обычных.