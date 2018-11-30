Гибрид BMW i8 стал патрульной машиной

Концептуальный полицейский автомобиль участники VDAT представляют ежегодно. В этом раз AC Schnitzer выбрали i8 как самый технологичный автомобиль из линейки BMW. Для начала модели на 20 миллиметров занизили подвеску, затем протестировали новый комплект пружин на «Северной петле» Нюрбургринга. Кроме того, спорткар оснастили 21-дюймовыми коваными дисками, которые на 4,4 килограмма легче обычных.
Патрульный автомобиль получил новый аэродинамический обвес с элементами из углепластика. В его состав вошли передний спойлер, канарды, массивное заднее антикрыло и трехсоставной диффузор.
Из карбона также сделали ручки дверей, корпуса боковых зеркал, детали решетки радиатора и накладки на воздуховоды. В салоне появились алюминиевые подрулевые лепестки и педали, а также металлическая накладка на контроллер системы iDrive.
В 2015 году AC Schnitzer представило патрульную машину на базе BMW X4 2.0i xDrive. Кроссовер получил соответствующую ливрею, новый выхлоп и колеса размерностью 22 дюйма. Также вседорожнику занизили подвеску и увеличили отдачу базовой «турбочетверки» со 184 до 245 лошадиных сил.