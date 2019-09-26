Полицейский прекратил погоню, потому что у него разрядилась Tesla

Как пишет издание Mercury News, полицейский преследовал мужчину, которого подозревали в совершении преступления. Он отказался останавливаться и пытался оторваться на скорости 200 километров в час.

Сначала все шло в штатном режиме, но в какой-то момент полицейский сообщил диспетчеру, что не может продолжить погоню, поскольку его электромобиль Tesla почти разрядился. В итоге полицейскому пришлось поехать на «заправку», а вместо него погоню продолжили коллеги на машинах с обычными бензиновыми ДВС.