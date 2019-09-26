Полицейский прекратил погоню, потому что у него разрядилась Tesla

Как пишет издание Mercury News, полицейский преследовал мужчину, которого подозревали в совершении преступления. Он отказался останавливаться и пытался оторваться на скорости 200 километров в час.
Сначала все шло в штатном режиме, но в какой-то момент полицейский сообщил диспетчеру, что не может продолжить погоню, поскольку его электромобиль Tesla почти разрядился. В итоге полицейскому пришлось поехать на «заправку», а вместо него погоню продолжили коллеги на машинах с обычными бензиновыми ДВС.
Полиция штата заявила, что скорее всего дело в том, что предыдущая смена забыла зарядить электромобиль. Как подчеркнули представители участка, у автомобиля с обычным двигателем тоже мог закончиться бензин в самый неподходящий момент, так что проблема не в силовой установке.
Электромобиль Tesla Model S появился в автопарке полиции в январе этого года, им заменили Dodge Charger. Пятидверка обошлась в 61,5 тысячи долларов, еще около пяти тысяч потратили на доработки, необходимые для работы в полиции.
Производство Model S было запущено в 2012 году в американском Фримонте. Автомобиль оснащается батареями суммарной емкостью 100 киловатт-часов, запас хода достигает 600 километров по циклу WLTP. Мощность силовой установки 762 лошадиные силы. На разгон с места до «сотни» лифтбек тратит 2,6 секунды.