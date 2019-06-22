Volkswagen показал фургон для перевозки преступников

Ну что ж, видимо, Volkswagen считает что преступникам под стражей не положено передвигаться с комфортом. Перед камерой для задержанных установлена пара сидений спинками вперёд — для конвоирующих офицеров. Честно говоря, они тоже выглядят не особо привлекательно. Похоже, что полноценные кресла с регулировками и подогревом в этом автомобиле положены только водителю и переднему пассажиру.