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16:00

Volkswagen показал фургон для перевозки преступников

Немцы обновили полицейский Transporter для перевозки задержанных

Семейство автомобилей Volkswagen Transporter нынешнего поколения пополнилось специальным фургоном для перевозки преступников. Он стал комфортнее и удобнее для полицейских, чего по-прежнему не скажешь о задержанных.
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Volkswagen Transporter в модификации для перевозки задержанных получил соответствующую цветографическую схему, синюю светодиодную балку на крышу, стробоскопы в решётку радиатора и в задней части крыши, а также 100-ваттную сирену и громкоговоритель. Переоборудованием обычных автомобилей в специальные полицейские версии для VW занимается предприятие Safeguard SVP из британского графства Эссекс.

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Фургон оборудован камерой для транспортировки преступников и обеспечивает, по словам Volkswagen, «безопасную транспортировку пассажиров». Видимо, производитель имеет в виду полицейских, потому что в камере нет совершенно никаких удобств даже пластиковых сидений, которые установлены, к примеру, в американских полицейских седанах вместо заднего дивана. Отсек отделён от салона решётками и занимает всю ширину автомобиля.

Ну что ж, видимо, Volkswagen считает что преступникам под стражей не положено передвигаться с комфортом. Перед камерой для задержанных установлена пара сидений спинками вперёд для конвоирующих офицеров. Честно говоря, они тоже выглядят не особо привлекательно. Похоже, что полноценные кресла с регулировками и подогревом в этом автомобиле положены только водителю и переднему пассажиру.

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