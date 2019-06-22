Volkswagen показал фургон для перевозки преступников

Volkswagen Transporter в модификации для перевозки задержанных получил соответствующую цветографическую схему, синюю светодиодную балку на крышу, стробоскопы в решётку радиатора и в задней части крыши, а также 100-ваттную сирену и громкоговоритель. Переоборудованием обычных автомобилей в специальные полицейские версии для VW занимается предприятие Safeguard SVP из британского графства Эссекс.
Фургон оборудован камерой для транспортировки преступников и обеспечивает, по словам Volkswagen, «безопасную транспортировку пассажиров». Видимо, производитель имеет в виду полицейских, потому что в камере нет совершенно никаких удобств — даже пластиковых сидений, которые установлены, к примеру, в американских полицейских седанах вместо заднего дивана. Отсек отделён от салона решётками и занимает всю ширину автомобиля.
Ну что ж, видимо, Volkswagen считает что преступникам под стражей не положено передвигаться с комфортом. Перед камерой для задержанных установлена пара сидений спинками вперёд — для конвоирующих офицеров. Честно говоря, они тоже выглядят не особо привлекательно. Похоже, что полноценные кресла с регулировками и подогревом в этом автомобиле положены только водителю и переднему пассажиру.