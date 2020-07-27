Dodge обновит Durango и Charger для полицейских погонь

На представленном изображении автомобили для полицейских погонь покрыты маскировочной пленкой, поэтому невозможно разглядеть какие-то подробности дизайна. Кроме того, компания не раскрывает деталей технического оснащения спецверсий для правоохранительных органов.

Предполагается, что полицейский Dodge Durango будет оборудован 5,7-литровым HEMI V8 мощностью 345 лошадиных сил и 508 Нм крутящего момента. Максимальная скорость спецверсии внедорожника составит 233 километра в час. Обновленный Dodge Charger Pursuit получит две силовые установки на выбор. Полицейский седан будет комплектоваться 3,6-литровым V6 мощностью 284 лошадиные силы или тем же 5,7-литровым V8, которым оборудуют внедорожник Durango.