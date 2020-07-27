Dodge обновит Durango и Charger для полицейских погонь

На представленном изображении автомобили для полицейских погонь покрыты маскировочной пленкой, поэтому невозможно разглядеть какие-то подробности дизайна. Кроме того, компания не раскрывает деталей технического оснащения спецверсий для правоохранительных органов.
Предполагается, что полицейский Dodge Durango будет оборудован 5,7-литровым HEMI V8 мощностью 345 лошадиных сил и 508 Нм крутящего момента. Максимальная скорость спецверсии внедорожника составит 233 километра в час. Обновленный Dodge Charger Pursuit получит две силовые установки на выбор. Полицейский седан будет комплектоваться 3,6-литровым V6 мощностью 284 лошадиные силы или тем же 5,7-литровым V8, которым оборудуют внедорожник Durango.
Нынешнее поколение полицейского Dodge Charger отличается от гражданской версии седана баллистической защитой кузова, усиленной тормозной системой, а также стальными пластинами в спинках кресел и наличием фаркопа. Какие изменения получит спецверсия Dodge Durango, пока не раскрывается.
Обе модификации должны дебютировать в сентябре 2020 года. А поскольку Charger Pursuit является самым востребованным полицейским седаном в США, появление спецверсии Durango позволит американской компании усилить свои позиции в сегменте автомобилей для правоохранительных органов.
В начале июля сотрудники компании Ford написали письмо руководству концерна с требованием прекратить поставлять автомобили для полиции США. По их мнению, автомобили, выпускаемые для правоохранительных органов, являются одним из символов расизма в стране.