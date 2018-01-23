Полиция США закупила электрокары BMW на 10 миллионов долларов. Но не ездит на них

Полиция Лос-Анджелеса не использует большую часть из ста закупленных электрокаров BMW i3, которые стали частью экологической программы правоохранительных органов по «озеленению» модельного ряда. На других же машинах сотрудники полиции ездят по личным делам. Это выяснилось в результате расследования местного телеканала KCBS-TV.

Департамент полиции Лос-Анджелеса подписал контракт с BMW два года назад. Полиция взяла в лизинг 100 электрокаров i3 и закупила зарядочные станции на них – в общей сложности сумма соглашения достигла 10,2 миллиона долларов. Автомобили планировалось использовать в качестве служебного транспорта и для работы с общественностью.

Тем не менее, как выяснили журналисты, большинство электрокаров не проехали за два года даже тысячи километров, а пробег самых «популярных» автомобилей не превышает в среднем трех тысяч километров. При этом i3 используют не для служебных, а для личных поездок. Например, сотрудники полиции ездят на этих машинах в маникюрный салон, за едой в ресторан или за детьми в школу.

Электрокары для полиции. Фото BMW

Журналисты обвинили полицию в «прожигании» денег налогоплательщиков и желании прорекламироваться вместо того, чтобы действительно начать использовать экологически чистые транспортные средства.

Ранее полиция Лос-Анджелеса также заявляла, что не ограничится 100 экземплярами BMW i3. Планировалось закупить еще 500 машин в течение пяти лет.