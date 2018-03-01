Видео: полицейский Dodge Charger устроил гонку с Lamborghini

Сотрудники дорожной полиции штата Флорида устроили дрэг-гонку на служебном Dodge Charger. На видео, опубликованном телеканалом NBC2 News, видно, как полицейская машина пытается соревноваться с Lamborghini Aventador на обычном шоссе.

После появления ролика в Instagram, полиция штата начала внутреннее расследование. До его завершения никакой дополнительной информации предоставлено не будет, сообщает NBC2 News.

Видео с YouTube-канала NBC2 News.

«Я думаю, это неправильно, — говорит автор видео Дэниел Блэк. — Сколько раз полицейские останавливали водителей за превышение скорости на пять миль в час, а сами устраивают гонки с Lamborghini».

В декабре прошлого года в Сети появилось видео, на котором видно, как японский полицейский на велосипеде догнал нарушивший правила Lamborghini Huracan и даже выписал ему штраф. Водитель при повороте налево проигнорировал запрещающий сигнал светофора и продолжил движение.

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