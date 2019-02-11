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11 февраля, 12:45

Российский Volkswagen Polo получил новую спецверсию

Седан в исполнении Connect оценили в 800 900 рублей

Компания Volkswagen вывела на российский рынок седан Polo в новой специальной версии Connect. Модель в таком исполнении комплектуется модулем для доступа к фирменному онлайн-сервису, который позволяет с помощью смартфона получить данные об автомобиле и проанализировать стиль вождения. Цены на Volkswagen Polo Connect начинаются от 800 900 рублей.

После регистрации в приложении Volkswagen Connect владелец автомобиля сможет на смартфоне просматривать информацию о пробеге, уровне топлива и техническом обслуживании. Также с помощью сервиса можно узнать, где находится ближайший сервис, получить справочную информацию об индикаторах неисправностей и найти автомобиль на парковке.

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Volkswagen Polo Connect предлагается с тем же набором двигателей, что и обычный седан. Это «атмосферник» 1.6 мощностью 90 или 110 сил, а также турбомотором 1.4 TSI, выдающий 125 сил. Базовый агрегат сочетается только с пятиступенчатой «механикой», 110-сильный мотор — с «механикой» или шестидиапазонным «автоматом, а 1.4 TSI — с шестиступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатым «роботом».

Седаны серии Connect окрашены в синий металлик Petroleum Blue, оборудованы 15-дюймовыми колесами, зеркалами с электроприводом и обогревом, спортивным рулем, камерой заднего вида, подогревом передних сидений и форсунок омывателя лобового стекла. За доплату можно получить светодиодные фары и пакеты оборудования «Комфорт», «Спорт», «Безопасность».

Цена базового Volkswagen Polo составляет минимум 654 900 рублей.

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