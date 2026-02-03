Польша уличила китайские автомобили в шпионаже

По словам автора исследования Паулины Узнаньской, высокая способность таких машин к сбору данных создает серьезную основу для использования их в целях разведки.

В ответ на эти выводы начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула в ближайшее время планирует издать директиву, запрещающую въезд автомобилей китайского производства на территорию всех военных объектов и прилегающих парковочных зон. В Министерстве национальной обороны подтвердили, что соответствующий регламент уже разрабатывается.

Предполагается, что запрет будет распространяться не только на автомобили брендов BYD, MG, Nio, Xpeng и Aiways, но и на любые транспортные средства, использующие китайское программное обеспечение или сенсорные компоненты.