На аукционе продали самый дорогой в мире Pontiac

Это один из семи существующих экземпляров

Площадка Mecum Auction стала местом продажи самого дорогого в мире представителя марки Pontiac. За 1,1 миллиона долларов на торгах в Киссимми был продан редчайший Pontiac GTO Judge Ram Air IV Convertible, который объединяет в себе один из экземпляров малой серии модели конкретной модификации со статусом автомобиля, одержавшего немало побед и завоевавшего массу наград на различных конкурсах классических машин. Сам по себе Pontiac GTO не является редкостью, ведь только в 1970 году марка сделала 40 149 экземпляров автомобиля.