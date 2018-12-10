Lamborghini папы римского разыграют в лотерею

Сейчас этот автомобиль можно выиграть в лотерею. Для этого необходимо сделать пожертвование, от суммы которого и зависит вероятность выигрыша. Минимальная сумма — 10 долларов. В этом случае шансы на победу равны 100 условным баллам. Максимальная — пять тысяч долларов, и за нее положено 50 тысяч баллов. Вырученные от лотереи средства будут направлены на помощь пострадавшим от войн и работорговли.