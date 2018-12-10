Lamborghini папы римского разыграют в лотерею

Компания Lamborghini подарила понтифику автомобиль в ноябре прошлого года. Суперкар доставили к месту постоянной резиденции папы римского — ватиканской гостинице «Дом Святой Марты», где Франциск благословил машину и оставил на ней автограф. «Уракан» сражу же выставили на аукционе, а деньги от продажи передали на восстановление христианских сообществ и церквей в Ираке, помощь женщинам-мигрантам и медицинскую помощь жителям Африки.
Сейчас этот автомобиль можно выиграть в лотерею. Для этого необходимо сделать пожертвование, от суммы которого и зависит вероятность выигрыша. Минимальная сумма — 10 долларов. В этом случае шансы на победу равны 100 условным баллам. Максимальная — пять тысяч долларов, и за нее положено 50 тысяч баллов. Вырученные от лотереи средства будут направлены на помощь пострадавшим от войн и работорговли.
Lamborghini Huracan оснащается двигателем V10 объемом 5,2 литра. Отдача агрегата составляет 610 лошадиных сил и 560 Нм крутящего момента. Сочетается двигатель с системой полного привода и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. С нуля до «сотни» купе способно разгоняться за 3,2 секунды. Максимальная скорость — 325 километров в час.