Папский Lamborghini продали в пять раз дороже обычного

Единственный в своем роде Lamborghini Huracan, декорированный в цвета флага Ватикана и подаренный папе римскому Франциску, продали на торгах аукционного дома Sotheby’s за 809 375 евро (59,9 миллиона рублей). При этом обычный Huracan стоит в пять раз дешевле — 168 тысяч евро.

Вырученные от продажи суперкара средства понтифик направит на благотворительность. В частности, их передадут на восстановление христианских сообществ и церквей в Ираке, помощь женщинам-мигрантам и медицинскую помощь жителям Африки.

Белый Lamborghini Huracan доставили к месту постоянной резиденции папы римского — ватиканской гостинице «Дом Святой Марты» — в ноябре прошлого года. Франциск благословил автомобиль и оставил на крышке багажного отсека автограф.

Заднеприводная модификация купе оснащена 5,2-литровым атмосферным V10, который выдает 580 лошадиных сил (540 Нм крутящего момента) и сочетается с семиступенчатым «роботом». С места до «сотни» Huracan способен разгоняться за 3,4 секунды. Максимальная скорость — 320 километров в час.