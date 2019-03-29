УАЗ Пикап стал папамобилем. Но не по-настоящему

С просьбой построить автомобиль для нового фильма продюсеры сериала обратились на Ульяновский автозавод через официального дилера в Италии. Машину оснастили стеклянным куполом, переделав заднюю часть кузова, и 2,7-литровой «четверкой» ЗМЗ, способной работать как на бензине, так и сжиженном газе. Все дополнительное оборудование на пикап было установлено в Италии.
Автомобили УАЗа получили проверку Министерства транспорта и инфраструктуры Италии в прошлом году. После получения одобрение типа транспортного средства партия пикапов вышла на местный рынок. В Италии цены на модель начинаются от 18,7 тысячи евро (1,36 миллиона рублей по текущему курсу).
John Malkovich pape mystérieux en papamobile noire pic.twitter.com/6F45ay6wQ4— Catherine Marciano (@clmarciano) 28 марта 2019 г.
Премьера нового сериала состоится в ноябре этого года.