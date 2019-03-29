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15:11

УАЗ Пикап стал папамобилем. Но не по-настоящему

Автомобиль снялся в продолжении сериала «Молодой папа»

УАЗ Пикап стал официальным автомобилем папы римского, правда, только в телевизионном сериале. Машина появится в продолжении сериала «Молодой папа», который получил название «Новый папа». Главную роль в нем исполнит Джон Малкович.
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С просьбой построить автомобиль для нового фильма продюсеры сериала обратились на Ульяновский автозавод через официального дилера в Италии. Машину оснастили стеклянным куполом, переделав заднюю часть кузова, и 2,7-литровой «четверкой» ЗМЗ, способной работать как на бензине, так и сжиженном газе. Все дополнительное оборудование на пикап было установлено в Италии.

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Автомобили УАЗа получили проверку Министерства транспорта и инфраструктуры Италии в прошлом году. После получения одобрение типа транспортного средства партия пикапов вышла на местный рынок. В Италии цены на модель начинаются от 18,7 тысячи евро (1,36 миллиона рублей по текущему курсу).

Премьера нового сериала состоится в ноябре этого года.

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