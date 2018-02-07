Названы самые популярные марки подержанных автомобилей в России

Портал «Авто.ру» опубликовал рейтинг самых популярных подержанных автомобилей в России – по странам-производителям и маркам. Лидером стала Япония: моделями Toyota, Nissan и Honda продают чаще всего и ими чаще интересуются.

Второе место рейтинга занимает Германия: BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen. Их доля в общем объеме предложения — 21,2 процента. Следом с небольшим отставанием — всего 0,1 процента — идут отечественные марки.

Среди марок наибольшим спросом у покупателей пользуются автомобили Lada, Toyota и Volkswagen. При этом доля японских марок составляет 25,2 процента, российских — 21,7, а немецких — 15,8 процента.

Большинство японских автомобилей с пробегом выставлены на продажу в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральном округе. Немецкие машины чаще хотят продать в Центральном и Северо-Западном, отечественные — в Южном, Северо-Кавказском и Приволжском округах.

Наибольший спрос на автомобили японского производства зафиксирован в Центральном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральном округе. Немецкие машины популярны только в Северо-Западном. Российские марки пользуются спросом в Южном, Северо-Кавказском и Приволжском.

Самыми популярными моделями на вторичном рынке по итогам 2017 года стали Ford Focus (132,7 тысячи), Toyota Corolla (102,2 тысячи), Hyundai Solaris (79,6 тысячи), Toyota Camry (74,3 тысячи) и Renault Logan (71,9 тысячи). Замыкает ТОП-10 продаж Volkswagen Passat с результатом 56,3 тысячи автомобилей.