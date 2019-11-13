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10:54

Покупатель взял на тест Porsche 911 GT2 RS и тут же устроил массовое ДТП

Мужчина успел отъехать от дилерского центра всего на несколько десятков метров

© South Wales Police Roads Policing Unit
У дилера Porsche в Кардиффе выдался непростой день: потенциальный клиент взял один из новых Porsche 911 GT2 RS на тест-драйв и, не успев проехать и нескольких десятков метров, попал в аварию с пятью машинами. По словам самого водителя, причиной столкновения стали отказавшие тормоза.

Судя по публикациям очевидцев в соцсетях, ярко-красный спорткар резко перестроился и задел передним крылом иномарку, двигающуюся в попутном направлении. Можно предположить, что столкновение произошло на приличной скорости, так как едущие позади водители не успели сориентироваться и врезались в остановившийся Porsche. Впрочем, местной полиции только предстоит установить обстоятельства случившегося.

В результате повреждения получили пять автомобилей, однако обошлось без пострадавших. Некоторое время движение на трассе было затруднено.

Porsche 911 GT2 RS оснащается 700-сильным 3,8-литровым мотором с двойным турбонаддувом и способен разгоняться с места до 100 километров в час за 2,8 секунды. Максимальная скорость спорткара ограничена на отметке 340 километров в час. Стоимость автомобиля составляет 294 тысячи долларов, а в России он обойдется минимум в 19 миллионов рублей.

Источник: Twitter