Покупатель взял на тест Porsche 911 GT2 RS и тут же устроил массовое ДТП

Судя по публикациям очевидцев в соцсетях, ярко-красный спорткар резко перестроился и задел передним крылом иномарку, двигающуюся в попутном направлении. Можно предположить, что столкновение произошло на приличной скорости, так как едущие позади водители не успели сориентироваться и врезались в остановившийся Porsche. Впрочем, местной полиции только предстоит установить обстоятельства случившегося.

В результате повреждения получили пять автомобилей, однако обошлось без пострадавших. Некоторое время движение на трассе было затруднено.