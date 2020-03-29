Посмотрите на Porsche 911 с компоновкой салона, как у McLaren F1

Двенцадцать лет назад этот Porsche 911 покупался за 110 тысяч долларов, а сегодня, за два дня до окончания аукциона, трёхместное купе с пробегом 53,5 тысячи километров торгуется за 21 997 долларов.

Американское законодательство лояльно относится к разного рода тюнингу, так что проблем с эксплуатацией Porsche с посадочной формулой, как у McLaren F1, у нового владельца не возникнет.