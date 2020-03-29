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19:38

Посмотрите на Porsche 911 с компоновкой салона, как у McLaren F1

Купе с посадочной формулой 1+2 пустят с молотка 31 марта

© bringatrailer.com
Сергей Ильин
В США на электронном аукционе Bring a Trailer выставлен на продажу трёхместный Porsche 911. Мастерская Trinity Motorsports разместила вместо двух передних кресел единственное сиденье, переделала органы управления и системы безопасности. После доработок салон Porsche с компоновочной схемой 1+2 напоминает легендарный McLaren F1.

По заказу клиента механикам Trinity Motorsports пришлось вырезать часть передней панели, перенести руль, педальный узел и рычаг трансмиссии вправо. Недостающие элементы интерьера скрыли карбоновыми панелями.

Вместо заводского водительского кресла установили гоночный ковш с пятиточечным ремнём безопасности. Органы управления остались штатными, не подверглась переделке и крыша: на трёхместном 911 сохранились два солнечных козырька.

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Центральная посадка водителя вынудила мастеров пересмотреть органы управления, но других вмешательств в техническую начинку Porsche не было: трёхместное купе приводит в движение 3,8-литровый атмосферный двигатель мощностью 355 лошадиных сил, привод — на заднюю ось, коробка передач — шестиступенчатая «механика».

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Внешне Porsche с нестандартным расположением водителя, мало чем отличается от других 911 в кузове 997 с пакетом Sport Chrono. У выставленного на продажу купе нестандартный аэродинамический обвес, кастомный титановый выхлоп, 19-дюймовые оригинальные колёса и светодиодные фонари. По документам трёхместное купе проходит как Carrera S 2008 года выпуска, но продавец называет модель 911 Centro.

Двенцадцать лет назад этот Porsche 911 покупался за 110 тысяч долларов, а сегодня, за два дня до окончания аукциона, трёхместное купе с пробегом 53,5 тысячи километров торгуется за 21 997 долларов.

Американское законодательство лояльно относится к разного рода тюнингу, так что проблем с эксплуатацией Porsche с посадочной формулой, как у McLaren F1, у нового владельца не возникнет.

Источник: Bring & Trailer