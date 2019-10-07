Спорткар Porsche 911 превратили в дом на колесах

После этого водитель решил попробовать оборудовать палаткой свой Porsche 911. Как ни странно, но спорткару не потребовались дополнительные запчасти, чтобы крыша превратилась в спальное место. После этого он вместе с женой и собакой отправился в путешествие на штутгартском спорткаре. Всего они провели на крыше 911-го уже больше 50 ночей.

Судя по инстаграму путешественника, автомобиль отлично справляется с ездой по бездорожью. За все время мужчина успел побывать и в пустыне, и на побережье, и в глухих лесах — по его словам, спорткупе не уступает в проходимости автомобилям с большим клиренсом благодаря полному приводу.