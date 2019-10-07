Спорткар Porsche 911 превратили в дом на колесах

Изначально Брок планировал отправиться в поездку на своем Range Rover, который гораздо больше подходит на роль дома на колесах, нежели спортивная двухдверка. Однако оказалось, что на крышу внедорожника не получается установить палатку — для этого нужно докупать дорогостоящие крепления.
После этого водитель решил попробовать оборудовать палаткой свой Porsche 911. Как ни странно, но спорткару не потребовались дополнительные запчасти, чтобы крыша превратилась в спальное место. После этого он вместе с женой и собакой отправился в путешествие на штутгартском спорткаре. Всего они провели на крыше 911-го уже больше 50 ночей.
Судя по инстаграму путешественника, автомобиль отлично справляется с ездой по бездорожью. За все время мужчина успел побывать и в пустыне, и на побережье, и в глухих лесах — по его словам, спорткупе не уступает в проходимости автомобилям с большим клиренсом благодаря полному приводу.
Это не самый необычный вариант дома на колесах — в прошлом году студент из Калифорнии превратил в кемпер обычный мотоцикл. Жилой модуль он предлагал устанавливать вместо задней части, предварительно оборудовав ее модифицированной подвеской.