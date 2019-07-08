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13:53

Среднемоторный Porsche 911 обновился на 95 процентов

Представлен новый суперкар для гонок на выносливость

Компания Porsche представила обновленный гоночный суперкар 911 RSR. Он укомплектован новым двигателем с самым большим рабочим объемом среди всех заводских оппозитных агрегатов, когда-либо устанавливавшихся на 911-й.
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Суперкар обновился на 95 процентов по сравнению с прошлогодней машиной. С предшественника перекочевали только фары, тормозная система, сцепление, водительское сиденье и детали подвески.

Что касается силовой установки, то в движение суперкар приводит «оппозитник», расположенный перед задней осью, рабочий объемом которого равен 4194 кубическим сантиметрам. В зависимости от размера рестриктора, двигатель выдает около 515 лошадиных сил. Крутящий момент передается на задние колеса через облегченную и более жесткую шестиступенчатую секвентальную коробку передач.

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Доработка затронула и выхлопную систему: на новом суперкаре два патрубка выведены по бокам кузова перед задними колесами, что позволило снизить массу и освободить необходимое пространство для оптимизированного диффузора. Кузов 911 RSR состоит из карбоновых панелей, которые при необходимости можно быстро заменить во время гонки.

Дебютным соревнованием для 911 RSR 2019 года станет этап Чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC в Сильверстоуне, который состоится 1 сентября.

Источник: Porsche
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