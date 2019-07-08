Среднемоторный Porsche 911 обновился на 95 процентов

Суперкар обновился на 95 процентов по сравнению с прошлогодней машиной. С предшественника перекочевали только фары, тормозная система, сцепление, водительское сиденье и детали подвески.

Что касается силовой установки, то в движение суперкар приводит «оппозитник», расположенный перед задней осью, рабочий объемом которого равен 4194 кубическим сантиметрам. В зависимости от размера рестриктора, двигатель выдает около 515 лошадиных сил. Крутящий момент передается на задние колеса через облегченную и более жесткую шестиступенчатую секвентальную коробку передач.