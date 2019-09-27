Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:09

Посмотрите на уникальные Porsche 959, построенные для арабского шейха

Музей Porsche показал два из семи спорткаров, сделанных по индивидуальному заказу

© Porsche Museum
Компания Porsche поделилась в социальных сетях фотографиями двух спортивных купе 959, выпущенных в конце 1980-х для частной коллекции на Ближнем Востоке. Внешностью суперкаров занималась придворная студия Porsche Exclusive Manufaktur.

По заказу принца дизайнеры Porsche Exclusive разработали семь неповторимых цветовых концепций. Один автомобиль в фирменном темно-золотом цвете с коричневыми полосами вдоль кузова и светлым салоном отличался позолоченными выхлопными трубами — на единственной фотографии экстерьера, размещенной музеем Porsche, эта особенность «девятьсот пятьдесят девятого» не видна.

>
Reload
1 / 4

Фото: Porsche Museum

Второй суперкар кирпичного цвета: музей Porsche разместил серию фотографий салона, покрытого кожей красного цвета. По сравнению с «обычным» 959 интерьер спорткара работы Exclusive Manufaktur украшен деревянными вставками, кастомным рулем, особым оформлением рычага переключения скоростей и стояночного тормоза.

Porsche 959 — один из самых производительных спорткаров 1980-х годов. Заднемоторное купе оснащалось 450-сильным оппозитным шестицилиндровым двигателем объемом 2.85 литра с двумя турбинами и полноприводной трансмиссией, что позволяло модели разгоняться до рекордных 317 километров в час и набирать первую «сотню» за 3,7 секунды.

Компания Porsche выпустила 345 экземпляров «девятьсот пятьдесят девятых» всех модификаций. Цены на спорткары превышают миллион долларов США.

Источник: Porsche Museum Stuttgart