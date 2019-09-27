Посмотрите на уникальные Porsche 959, построенные для арабского шейха

По заказу принца дизайнеры Porsche Exclusive разработали семь неповторимых цветовых концепций. Один автомобиль в фирменном темно-золотом цвете с коричневыми полосами вдоль кузова и светлым салоном отличался позолоченными выхлопными трубами — на единственной фотографии экстерьера, размещенной музеем Porsche, эта особенность «девятьсот пятьдесят девятого» не видна.
Фото: Porsche Museum
Второй суперкар кирпичного цвета: музей Porsche разместил серию фотографий салона, покрытого кожей красного цвета. По сравнению с «обычным» 959 интерьер спорткара работы Exclusive Manufaktur украшен деревянными вставками, кастомным рулем, особым оформлением рычага переключения скоростей и стояночного тормоза.
Porsche 959 — один из самых производительных спорткаров 1980-х годов. Заднемоторное купе оснащалось 450-сильным оппозитным шестицилиндровым двигателем объемом 2.85 литра с двумя турбинами и полноприводной трансмиссией, что позволяло модели разгоняться до рекордных 317 километров в час и набирать первую «сотню» за 3,7 секунды.
Компания Porsche выпустила 345 экземпляров «девятьсот пятьдесят девятых» всех модификаций. Цены на спорткары превышают миллион долларов США.