Посмотрите на уникальные Porsche 959, построенные для арабского шейха

По заказу принца дизайнеры Porsche Exclusive разработали семь неповторимых цветовых концепций. Один автомобиль в фирменном темно-золотом цвете с коричневыми полосами вдоль кузова и светлым салоном отличался позолоченными выхлопными трубами — на единственной фотографии экстерьера, размещенной музеем Porsche, эта особенность «девятьсот пятьдесят девятого» не видна.